Нехай Ісус сяде за кермо: Мадонна роздяглася на капоті автомобіля

Американська співачка Мадонна опублікувала нову серію провокаційних фото. Автомобіль, двозначні пози, оголення – все, начебто стандартно для артистки, але вона примудрилася додати туди краплю релігії.
У сторіс Instagram вона виклала низку знімків, на яких позує у білизні та бюстгальтері з корсетом.
Також вона деяких фото вона тримає хрест, а зверху красується підпис: Нехай Ісус сяде за кермо.
На сторінці співачки з’явилися інші фото. На знімках Мадонна позує на автомобілі у відвертих позах, показує сідниці і свою нову накидку.
І все б нічого, але на накидці напис: Боже, бережи королеву.
Користувачів уже не дивую ні відверті фото, ні провокація. Тому в коментарях найбільше жартів у бік Мадонни. Без моралістів у стилі Як бабуся може робити такі фото не обійшлося.
Що пишуть у коментарях:
- Що то за машина? Любов! Врмм Врммм сучасний маслкар! Гарні диски!
- Я чув, що ти працюєш в автомайстерні.
- Ти Мадонна богиня. З підліткового віку і до кінця нашого життя! Твоя музика та енергія живуть усередині нас.
- Ви ікона, використовуйте свою платформу для чогось більшого, ніж ці фотографії.
- Моя королева.
- Ви працюєте у кузовному цеху?
- Припиніть. Ваші діти дивляться на це і, ймовірно, соромляться.
- Бабуся поводиться як старшокласниця.
До речі, робити посилання до релігійної тематики Мадонна любить давно, навіть дуже давно. Чого тільки вартий її кліп на трек Like A Prayer, який датується 1989 роком.
До тієї самої скарбнички можна додати і її виступ на Євробачення в Ізраїлі.