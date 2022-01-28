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Нехай Ісус сяде за кермо: Мадонна роздяглася на капоті автомобіля

28 Січня 2022, 12:12
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
мадонна
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Мадонна опублікувала нову серію провокаційних фото. Автомобіль, двозначні пози, оголення – все, начебто стандартно для артистки, але вона примудрилася додати туди краплю релігії.

У сторіс Instagram вона виклала низку знімків, на яких позує у білизні та бюстгальтері з корсетом.

Також вона деяких фото вона тримає хрест, а зверху красується підпис: Нехай Ісус сяде за кермо.

На сторінці співачки з’явилися інші фото. На знімках Мадонна позує на автомобілі у відвертих позах, показує сідниці і свою нову накидку.

І все б нічого, але на накидці напис: Боже, бережи королеву.

Користувачів уже не дивую ні відверті фото, ні провокація. Тому в коментарях найбільше жартів у бік Мадонни. Без моралістів у стилі Як бабуся може робити такі фото не обійшлося.

Що пишуть у коментарях:

  • Що то за машина? Любов! Врмм Врммм сучасний маслкар! Гарні диски!
  • Я чув, що ти працюєш в автомайстерні.
  • Ти Мадонна богиня. З підліткового віку і до кінця нашого життя! Твоя музика та енергія живуть усередині нас.
  • Ви ікона, використовуйте свою платформу для чогось більшого, ніж ці фотографії.
  • Моя королева.
  • Ви працюєте у кузовному цеху?
  • Припиніть. Ваші діти дивляться на це і, ймовірно, соромляться.
  • Бабуся поводиться як старшокласниця.

До речі, робити посилання до релігійної тематики Мадонна любить давно, навіть дуже давно. Чого тільки вартий її кліп на трек Like A Prayer, який датується 1989 роком.

До тієї самої скарбнички можна додати і її виступ на Євробачення в Ізраїлі.

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