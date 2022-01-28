Нехай Ісус сяде за кермо: Мадонна роздяглася на капоті автомобіля

Американська співачка Мадонна опублікувала нову серію провокаційних фото. Автомобіль, двозначні пози, оголення – все, начебто стандартно для артистки, але вона примудрилася додати туди краплю релігії.

У сторіс Instagram вона виклала низку знімків, на яких позує у білизні та бюстгальтері з корсетом.

Також вона деяких фото вона тримає хрест, а зверху красується підпис: Нехай Ісус сяде за кермо.

На сторінці співачки з’явилися інші фото. На знімках Мадонна позує на автомобілі у відвертих позах, показує сідниці і свою нову накидку.

І все б нічого, але на накидці напис: Боже, бережи королеву.

Користувачів уже не дивую ні відверті фото, ні провокація. Тому в коментарях найбільше жартів у бік Мадонни. Без моралістів у стилі Як бабуся може робити такі фото не обійшлося.

Що пишуть у коментарях:

Що то за машина? Любов! Врмм Врммм сучасний маслкар! Гарні диски!

Я чув, що ти працюєш в автомайстерні.

Ти Мадонна богиня. З підліткового віку і до кінця нашого життя! Твоя музика та енергія живуть усередині нас.

Ви ікона, використовуйте свою платформу для чогось більшого, ніж ці фотографії.

Моя королева.

Ви працюєте у кузовному цеху?

Припиніть. Ваші діти дивляться на це і, ймовірно, соромляться.

Бабуся поводиться як старшокласниця.

До речі, робити посилання до релігійної тематики Мадонна любить давно, навіть дуже давно. Чого тільки вартий її кліп на трек Like A Prayer, який датується 1989 роком.

До тієї самої скарбнички можна додати і її виступ на Євробачення в Ізраїлі.