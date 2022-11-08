Американська співачка Мадонна продовжує дивувати шанувальників своїми витівками. Цього разу 64-річна зірка станцювала тверк у нижній білизні.

Відповідним відео артистка поділилася в TikTok. У ролику вона постала в чорному мереживному напівпрозорому бюстгальтері, плавках із високою талією і колготках у сіточку.

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Подивившись у камеру перші кілька секунд, Мадонна почала похитувати талією і в якийсь момент поправила спідню білизну. Потім вона висунула язик, щоб облизати губи і повернулася до камери, щоб показати свої сідниці, після чого почала тверкати. Все це відбувалося під трек Luclover L$D.

У коментарях шанувальники висловили свою стурбованість, зазначивши, що Мадонна лякає їх своїми витівками.

Мадонна вже не та.

Блимни, якщо тобі потрібна допомога.

Мадонни більше не існує … Я не уявляю, хто ця людина.

Говоріть про Мадонну, що хочете, але вона легенда.

Мадонна завжди викликала суперечки. Чому ви всі думали, що вона зміниться з віком?

Коли я буду в її віці, я хочу бути такою ж вільною, повною життя і мені начхати.

Мадонна… Ти в порядку? – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що вже протягом довгого періоду Мадонна викладає провокаційні фото і відео, на яких найчастіше оголюється. Очевидно, зірка женеться за молодістю, оскільки також не нехтує послугами пластичних хірургів, що чітко простежується в її зовнішності.