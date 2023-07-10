Американська співачка Мадонна вийшла на зв’язок із шанувальниками та показала, який має вигляд після госпіталізації.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила пост, в якому подякувала всім, хто підтримував її у важкий період.

– Дякую вам за вашу позитивну енергію, молитви, слова зцілення і підбадьорення. Я відчула вашу любов. Я на шляху до одужання і неймовірно вдячна за всі благословення в житті. Коли я прийшла до тями в лікарні, то насамперед подумала про дітей, – написала артистка.

Також Мадонна зізналась, що дуже переживає через зрив концертів.

Зірка планувала провести великий тур Європою та Північною Америкою, але через проблеми зі здоров’ям перенесла концерти на жовтень.

– Я не хотіла розчаровувати тих, хто купував квитки на мій тур. Не хотіла підводити людей, які невпинно працювали зі мною протягом останніх кількох місяців, щоб створити шоу. Я ненавиджу когось розчаровувати. Зараз я зосереджена на своєму здоров’ї та відновленні сил. Запевняю, я повернуся до вас, щойно зможу! – написала співачка.

Нагадаємо, наприкінці червня Мадонна потрапила до лікарні й кілька днів провела в реанімації.

За словами її менеджера, причиною госпіталізації стала серйозна бактеріальна інфекція.

Також деякі ЗМІ повідомляли, що Мадонна могла потрапити до лікарні через передозування наркотиками. Зірці нібито ввели препарат, який використовується в таких випадках і за гострого септичного шоку.

Фото: Мадонна