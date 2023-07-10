Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Мадонна вышла на связь после госпитализации: как выглядит звезда

10 июля 2023, 21:42
Валентина Чорна редактор ленты
Мадонна

Американская певица Мадонна вышла на связь с поклонниками и показала, как выглядит после госпитализации.

На личной странице в Instagram она обнародовала пост, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал ее в трудный период.

— Спасибо вам за вашу положительную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни. Когда я пришла в себя в больнице, то прежде всего подумала о детях, — написала артистка.

Также Мадонна призналась, что очень переживает из-за срыва концертов.

Звезда планировала провести большой тур по Европе и Северной Америке, но из-за проблем со здоровьем перенесла концерты на октябрь.

— Я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать шоу. Я ненавижу кого-то разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении сил. Уверяю, я вернусь к вам, как только смогу! — написала певица.

Напомним, в конце июня Мадонна попала в больницу и несколько дней провела в реанимации.

По словам ее менеджера, причиной госпитализации стала серьезная бактериальная инфекция.

Также некоторые СМИ сообщали, что Мадонна могла попасть в больницу из-за передозировки наркотиками. Звезде якобы ввели препарат, который используется в таких случаях и при остром септическом шоке.

Читайте также:
МадоннаС косичками и красными губами: Мадонну заметили на прогулке после госпитализации

Фото: Мадонна

Теги
Мадонна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь