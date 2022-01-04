Американська поп-співачка Мадонна та поетеса Аманда Горман зустрічали Новий рік в аксесуарах від українського дизайнера Руслана Багінського.

Мадонна на новорічній вечірці з’явилася у балаклаві з кристалами від бренду Ruslan Baginskiy.

Аксесуар, який повернувся в моду взимку 2021 року, доповнив блискучу сіру сукню на запах довжини міді. Співачка довершила свій образ колготами в сітку та взуттям зі стразами і гострим носком.

– Блискуча королева. Мадонна зустрічає Новий рік у балаклаві, прикрашеній кристалами Руслана Багінського. Виблискуй яскраво, – прокоментував образ Мадонни Руслан Багінський.

На сайті бренду Ruslan Baginskiy така балаклава коштує 19 520 грн ($715).

Поетеса та громадська активістка Аманда Горман для святкування Нового року обрала пов’язку, прикрашену кристалами з колекції The Sparkle Mania.

Такий аксесуар Руслана Багінського має вартість 12 300 грн ($455).

Нещодавно Руслан Багінський став лауреатом премії Best Fashion Awards. Він здобув перемогу у номінації Прорив року.

Премія у сфері моди в Україні проводиться з 2010 року. Засновниками виступили Ukrainian Fashion Week та журнал ZEFIR. У рамках премії обирають найкращих українських дизайнерів у різних категоріях, щоб надихати їх на професійне зростання та нові успіхи.