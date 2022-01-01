Корсет та прозора спідниця: в яких сукнях знаменитості зустрічали Новий рік

Зустріч Нового року – це гарна нагода, щоб вигуляти у світ свої вечірні сукні. Українські знаменитості найчастіше цього року обирали сукні до підлоги. Проте деякі все-таки зупинили свій вибір на міні.

Наприклад, телеведуча Леся Нікітюк відсвяткувала Новий рік у прозорому корсеті та блискучій напівпрозорій спідниці. Нікітюк доповнила свій образ блискучою сумкою Prada із кристалами за $1 850. А відзначала Новий рік телеведуча у Карпатах.

Співачка Настя Каменський святкувала у сімейному. У соцмережах вона показала, що поряд із нею цього дня чоловік – репер Потап та мама Лідія Каменських. Для затишного Нового року артистка обрала шовкове плаття на бретельках до підлоги.

Ведуча Катя Осадча також святкувала з рідними. Для Нового року вона обрала ніжну сукню з пишною спідницею бежевого кольору.

Співачка та блогер Аня Тричер у мережі показала, що йде святкувати Новий рік у сукні-корсеті довжини міні.

Тіна Кароль зустрічала Новий рік на роботі. Артиста співала на корпоративі. Для свята Кароль обрала чорну, вечірню сукню з глибоким вирізом. Супроводжував співачку її син Веніамін.

Злата Огнєвіч святкувала Новий рік спочатку у родинному колі, а потім перемістилася на галасливу вечірку. У клубі вона з’явилася у вечірній сукні.