Американская поп-певица Мадонна и поэтесса Аманда Горман встречали Новый год в аксессуарах от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Мадонна на новогодней вечеринке появилась в балаклаве с кристаллами от бренда Ruslan Baginskiy.

Аксессуар, который вернулся в моду зимой 2021 года, дополнил блестящее серое платье на запах длины миди. Певица завершила свой образ колготками в сетку и обувью со стразами и острым носком.

– Блестящая королева. Мадонна встречает Новый год в балаклаве, украшенной кристаллами Руслана Багинского. Сверкай ярко, — прокомментировал образ Мадонны Руслан Багинский.

На сайте бренда Ruslan Baginskiy такая балаклава стоит 19 520 грн ($715).

Поэтесса и общественная активистка Аманда Горман для празднования Нового года выбрала повязку, украшенную кристаллами из коллекции The Sparkle Mania.

Такой аксессуар Руслана Багинского имеет стоимость 12 300 грн ($455).

Недавно Руслан Багинский стал лауреатом премии Best Fashion Awards. Он одержал победу в номинации Прорыв года.

Премия в сфере моды в Украине проводится с 2010 года. Основателями выступили Ukrainian Fashion Week и журнал ZEFIR. В рамках премии выбирают лучших украинских дизайнеров в разных категориях, чтобы вдохновлять их на профессиональный рост и новые успехи.