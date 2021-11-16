Best Fashion Awards: в Україні назвали найкращих дизайнерів

У Києві відбулася 12 церемоній нагородження премії Best Fashion Awards, у рамках якої визначили лідерів української індустрії моди. У 2021 році переможців визначали у 10 номінаціях, чотири з яких нові.
Переможців обирали 25 членів журі, серед яких модні журналісти, критики, баєри та лідери думок.
Лауреати Best Fashion Awards:
- Відкриття року – Юлія Пеліпас (Bettter)
- Найкращий чоловічий дизайнер – Ксенія та Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)
- Найкращий жіночий дизайнер – Катя Сільченко (the COAT)
- Найкращий дизайнер аксесуарів – Валерія Гузема (Guzema)
- Прорив року – Руслан Багінський (RUSLAN BAGINSKIY)
- Премія за соціальну відповідальність – Іван Фролов (FROLOV)
- Премія за підтримку молодих дизайнерів – Лілія Літковська (LITKOVSKAYA)
- Інновація в моді – Катерина Бякова, Максим Голуб (FINCH)
- Стійка мода – Ксенія та Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)