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Мода

Best Fashion Awards: в Україні назвали найкращих дизайнерів

16 Листопада 2021, 08:51
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Best Fashion Awards: в Україні назвали найкращих дизайнерів

У Києві відбулася 12 церемоній нагородження премії Best Fashion Awards, у рамках якої визначили лідерів української індустрії моди. У 2021 році переможців визначали у 10 номінаціях, чотири з яких нові.

Переможців обирали 25 членів журі, серед яких модні журналісти, критики, баєри та лідери думок.

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Лауреати Best Fashion Awards:

  • Відкриття року – Юлія Пеліпас (Bettter)
  • Найкращий чоловічий дизайнер – Ксенія та Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)
  • Найкращий жіночий дизайнер – Катя Сільченко (the COAT)
  • Найкращий дизайнер аксесуарів – Валерія Гузема (Guzema)
  • Прорив року – Руслан Багінський (RUSLAN BAGINSKIY)
  • Премія за соціальну відповідальність – Іван Фролов (FROLOV)
  • Премія за підтримку молодих дизайнерів – Лілія Літковська (LITKOVSKAYA)
  • Інновація в моді – Катерина Бякова, Максим Голуб (FINCH)
  • Стійка мода – Ксенія та Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)
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Мода
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