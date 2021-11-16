Best Fashion Awards: в Україні назвали найкращих дизайнерів

16 Листопада 2021, 08:51 Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle

У Києві відбулася 12 церемоній нагородження премії Best Fashion Awards, у рамках якої визначили лідерів української індустрії моди. У 2021 році переможців визначали у 10 номінаціях, чотири з яких нові. Переможців обирали 25 членів журі, серед яких модні журналісти, критики, баєри та лідери думок. Читайте також: Занижена талія та сміливі вирізи: Андре Тан назвав тренди весни-літа 2022 Лауреати Best Fashion Awards: Відкриття року – Юлія Пеліпас (Bettter)

Найкращий чоловічий дизайнер – Ксенія та Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)

Найкращий жіночий дизайнер – Катя Сільченко (the COAT)

Найкращий дизайнер аксесуарів – Валерія Гузема (Guzema)

Прорив року – Руслан Багінський (RUSLAN BAGINSKIY)

Премія за соціальну відповідальність – Іван Фролов (FROLOV)

Премія за підтримку молодих дизайнерів – Лілія Літковська (LITKOVSKAYA)

Інновація в моді – Катерина Бякова, Максим Голуб (FINCH)

Стійка мода – Ксенія та Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER) Читайте також: У стилі Княгині Ольги: Ратаковскі вийшла у світ у сукні від українського бренду

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