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Мягкие матрасы и безопасные платформы: как снимали сериал Игра в кальмара

12 ноября 2021, 12:44
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Игра в кальмара

Компания Netflix порадовала фанатов популярного южнокорейского сериала Игра в кальмара новыми подробностями о проекте. На официальной странице платформы в Twitter появилось видео со съемками сериала без визуальных эффектов.

В ролике можно заметить, что с помощью визуальных эффектов на отснятые кадры наложили необходимый фон, убрали микрофоны и откорректировали цветовую гамму. А в моменте с падением одного из участника игры на Сон Ги-хуна зарисовали матрасы, на которые актеры приземлялись во время съемок.

В испытании с перетягиванием каната происходящее действительно снималось на платформах, но саму пропасть заметно увеличили с помощью компьютерной графики.

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В предпоследнем испытании, где участники игры двигались по стеклянному мосту, во время съемок пол не разбивался на мелкие куски — осколки также дорисовали позже. Актеры прыгали на специальные платформы, которые резко опускались, создавая эффект падения.

Напомним, что первый сезон сериала Игра в кальмара мог закончиться иначе. Режиссер проекта заявил, что в одной из версий главный герой мог сесть в самолет. Но зрителям показали, что он решил не улетать в США, а отомстить создателям жестокой игры.

Известно, что сериал продлили на второй сезон. Режиссер картины заявил, что на создание продолжения Игра в кальмара его вдохновили положительные отзывы зрителей.

Теги
Netflix , зарубіжні серіали , Серіал
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