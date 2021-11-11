В четверг, 11 ноября, на телеканале СТБ состоится премьера 15 и 16 серий легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

Как решится нелегкая судьба героев – читайте далее в материале.

Красавица Катя в отчаянии. Ее возлюбленный Андрей поднял на уши весь Киев, дабы вернуть свою вторую половинку. Единственное место, куда Катя готова бежать, — монастырь. Сможет ли Жадан отыскать ее в божьей обители? И неужели сама Григория возьмет на себя смелость написать купцу первой гильдии? Зрители узнают в новых сериях мелодрамы.

Катерину принимает в монастыре Георгия, но узнав причину побега девушки она готова изменить свое решение. Ведь Катерина дала клятву Богу, что будет всегда рядом со своим супругом. Монахине придется принять сложное решение.

Тем временем в Чернигове серьезно заболевает маленькая Зоряна — у нее оспа, и за ее выздоровление остается только молиться. Лишь дочь киевского помещика Ольга Родзевич сможет спасти малышку и взять на себя всю ответственность выхаживания.

Тем временем матушка Григория во всю борется с бесами, изгоняя их из тела людей. А если не получается — применяет жестокую силу. Действия монахини находятся на грани между слепой верой и произволом.

Карпо по-прежнему не понимает, отчего Павлина не желает его видеть. Поэтому выжидает ее у поместья Жаданов, чтобы узнать причину их развода. Зрители узнают, как же было на самом деле.

Жадан в ярости. Он не может отыскать ни свою любимую, ни главного врага. Он готов пойти на крайние меры, чтобы вернуть Екатерину и наказать Яблоневского. За поимку польского князя он готов передать Безусу публичный дом, где поныне заведует мадам Макарова.

Смотрите 15 и 16 серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов в 20.15 на телеканале СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной Андрей Жадан запер в клетку любимую женщину, когда та узнала, что мужчина ее мечты торгует девушками в борделях Киева. Яблоневский все пытается распутать нить прошлого в поиске улик — для этого нужно попасть на место преступления и заполучить улику.