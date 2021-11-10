У середу, 20 листопада, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 13 та 14 серій легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

Чим продовжиться історія та що чекає глядачів у нових епізодах – читайте далі у матеріалі.

Стефан вирушає туди, звідки все почалося. Його план — влаштуватися поближче до пані Макарової. Загадки минулого тонкою ниткою тягнуться вже багато років, і щоби їх розгадати, треба потрапити на місце злочину.

Вже відомо, що є сумочка із вшитим драгеротипом убивці. Чи вдасться Стефану знайти такий важливий доказ?

Андрій Жадан усвідомлює, що накоїв лиха. Своїми ж руками він замкнув у клітку кохану жінку. Однак і лікарі стверджують, що вона є особливо небезпечною. Холера? Марення? Поки невідомо.

Але Катерина вже прикута до металевого ліжка тугими вузлами. Тим часом купець першої гільдії має намір позбутися всіх борделів. Чи допоможе йому це помиритися з дружиною?

Катя приходить до тями. Усвідомлення того, що вона ув’язнена у психіатричній лікарні, наводить на неї страх. Невже кохання всього її життя здатен на таке? Її відвідує Жадан. Чи стане Катя слухати його обіцянки? Чи є сила у мудрої молодої дівчини на прощення?

Дивіться 13 і 14 серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов 10 листопада, о 20.15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, що у попередніх серіях Кріпосної Катерина дізналася, чим же займається її чоловік. Вона звинуватила його у брехні і пообіцяла усім розповісти, що Андрій насправді торгує дівчатами у борделях Києва.

Переляканий чоловік намагається її зупинити, але вривається його тітонька, яка присипляє Катю. Жадан замикає свою кохану у психіатричній лікарні.