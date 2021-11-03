Українська акторка та зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна поділилася рецептом панкейків. Це солодкі та смачні млинці, які зазвичають готуються на сніданок.

Традиційна страва Північної Америки стала популярною завдяки легкій технології приготування. Панкейки ідеально поєднуються з медом, ягодами, фруктами чи шоколадом.

Інгредієнти:

яйце – 1 шт

тепле молоко – 100 мл

цукор – 50 г

ванільний екстракт – 1 ч.л

борошно – 120 г

розпушувач – 5 г

мед

Приготування:

Взбийте яйце, додайте тепле молоко, цукор і ванільний екстракт. Взбивайте інгредієнти до однорідної консистенції. Окремо змішайте просіяне борошно і розпушувач. Порціями додавайте борошно в яєчну суміш, добре розмішуючи вінчиком або міксером, щоб не було грудочок. Розігрійте сковороду (бажано з антипригарним покриттям). Смажте млинці на помірному вогні без додавання олії. Готові панкейки подавайте з медом або сметаною.

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