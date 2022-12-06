ьКомпанія Google склала рейтинг найпопулярніших пошукових запитів про фільми та серіали в Україні за 2022 рік. Так, найбільше українців цікавила Людина-павук, а серед серіалів – приквел Ігри престолів.

Так, за даними Google, українці в 2022 році шукали наступні фільми:

Людина-павук: Додому шляху нема; Не дивіться вгору; Смерть на Нілі; Пурпурові серця; Тор: Любов і грім; Співай 2; Скажене весілля 3; Три богатирі і кінь на троні; Дім Гуччі; Швидкісний поїзд.

Можна зауважити, що у списку є картини українського виробництва.

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Щодо серіалів, то в топі багато зарубіжних проектів:

Будинок дракона; Ейфорія; Почуй мене; Мажор 4 сезон; Гострі козирки 6 сезон; Винаходивши Ганну; І так…; Гра у кальмара; Пісочна людина; Дуже дивні стосунки 4 сезон.

Пошуковик опублікував рейтинги не лише за фільмами та серіалами – можна дізнатися яку персону найбільше шукали й що перебуває у топі загальних запитів. Що українці шукали у 2022 році, можна дізнатися з докладної добірки Google.