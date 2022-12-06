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Людина-павук та приквел Гри Престолів: що дивилися українці у 2022 році за версією Google

6 Грудня 2022, 17:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Google
Джерело: Unsplash

ьКомпанія Google склала рейтинг найпопулярніших пошукових запитів про фільми та серіали в Україні за 2022 рік. Так, найбільше українців цікавила Людина-павук, а серед серіалів – приквел Ігри престолів.

Так, за даними Google, українці в 2022 році шукали наступні фільми:

  1. Людина-павук: Додому шляху нема;
  2. Не дивіться вгору;
  3. Смерть на Нілі;
  4. Пурпурові серця;
  5. Тор: Любов і грім;
  6. Співай 2;
  7. Скажене весілля 3;
  8. Три богатирі і кінь на троні;
  9. Дім Гуччі;
  10. Швидкісний поїзд.

Можна зауважити, що у списку є картини українського виробництва.

Зараз дивляться

Щодо серіалів, то в топі багато зарубіжних проектів:

  1. Будинок дракона;
  2. Ейфорія;
  3. Почуй мене;
  4. Мажор 4 сезон;
  5. Гострі козирки 6 сезон;
  6. Винаходивши Ганну;
  7. І так…;
  8. Гра у кальмара;
  9. Пісочна людина;
  10. Дуже дивні стосунки 4 сезон.

Пошуковик опублікував рейтинги не лише за фільмами та серіалами – можна дізнатися яку персону найбільше шукали й що перебуває у топі загальних запитів. Що українці шукали у 2022 році, можна дізнатися з докладної добірки Google.

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