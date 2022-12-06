ьКомпанія Google склала рейтинг найпопулярніших пошукових запитів про фільми та серіали в Україні за 2022 рік. Так, найбільше українців цікавила Людина-павук, а серед серіалів – приквел Ігри престолів.
Так, за даними Google, українці в 2022 році шукали наступні фільми:
- Людина-павук: Додому шляху нема;
- Не дивіться вгору;
- Смерть на Нілі;
- Пурпурові серця;
- Тор: Любов і грім;
- Співай 2;
- Скажене весілля 3;
- Три богатирі і кінь на троні;
- Дім Гуччі;
- Швидкісний поїзд.
Можна зауважити, що у списку є картини українського виробництва.
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Щодо серіалів, то в топі багато зарубіжних проектів:
- Будинок дракона;
- Ейфорія;
- Почуй мене;
- Мажор 4 сезон;
- Гострі козирки 6 сезон;
- Винаходивши Ганну;
- І так…;
- Гра у кальмара;
- Пісочна людина;
- Дуже дивні стосунки 4 сезон.
Пошуковик опублікував рейтинги не лише за фільмами та серіалами – можна дізнатися яку персону найбільше шукали й що перебуває у топі загальних запитів. Що українці шукали у 2022 році, можна дізнатися з докладної добірки Google.