Компания Google составила рейтинг самых популярных поисковых запросов о фильмах и сериалах в Украине за 2022 год. Так, больше всего украинцев интересовал Человек-паук, а среди сериалов — приквел Игры престолов.
Так, по данным Google украинцы в 2022 году искали следующие фильмы:
- Человек-паук: Нет пути домой;
- Не смотрите вверх;
- Смерть на Ниле;
- Пурпурные сердца;
- Тор: Любовь и гром;
- Зверопой 2;
- Сумасшедшая свадьба 3;
- Три богатыря и конь на троне;
- Дом Гуччи;
- Быстрее пули.
Можно заметить, что в списке есть и картины украинского производства.
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Что касается сериалов, то в топе много зарубежных проектов:
- Дом дракона;
- Эйфория;
- Услышь меня;
- Мажор 4 сезон;
- Острые козырьки 6 сезон;
- Изобретая Анну;
- И просто так…;
- Игра в кальмара;
- Песочный человек;
- Очень странные дела 4 сезон.
Поисковик опубликовал рейтинги не только по фильмам и сериалам — можно узнать какую персону больше всего искали и что находится в топе общих запросов. Что украинцы искали в 2022 году можно узнать из подробной подборки Google.