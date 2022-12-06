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Кино и сериалы

Человек-паук и приквел Игры Престолов: что смотрели украинцы в 2022 году по версии Google

6 декабря 2022, 17:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Google
Источник: Unsplash

Компания Google составила рейтинг самых популярных поисковых запросов о фильмах и сериалах в Украине за 2022 год. Так, больше всего украинцев интересовал Человек-паук, а среди сериалов — приквел Игры престолов.

Так, по данным Google украинцы в 2022 году искали следующие фильмы:

  1. Человек-паук: Нет пути домой;
  2. Не смотрите вверх;
  3. Смерть на Ниле;
  4. Пурпурные сердца;
  5. Тор: Любовь и гром;
  6. Зверопой 2;
  7. Сумасшедшая свадьба 3;
  8. Три богатыря и конь на троне;
  9. Дом Гуччи;
  10. Быстрее пули.

Можно заметить, что в списке есть и картины украинского производства.

Сейчас смотрят

Что касается сериалов, то в топе много зарубежных проектов:

  1. Дом дракона;
  2. Эйфория;
  3. Услышь меня;
  4. Мажор 4 сезон;
  5. Острые козырьки 6 сезон;
  6. Изобретая Анну;
  7. И просто так…;
  8. Игра в кальмара;
  9. Песочный человек;
  10. Очень странные дела 4 сезон.

Поисковик опубликовал рейтинги не только по фильмам и сериалам — можно узнать какую персону больше всего искали и что находится в топе общих запросов. Что украинцы искали в 2022 году можно узнать из подробной подборки Google.

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