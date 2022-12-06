Компания Google составила рейтинг самых популярных поисковых запросов о фильмах и сериалах в Украине за 2022 год. Так, больше всего украинцев интересовал Человек-паук, а среди сериалов — приквел Игры престолов.

Так, по данным Google украинцы в 2022 году искали следующие фильмы:

Человек-паук: Нет пути домой; Не смотрите вверх; Смерть на Ниле; Пурпурные сердца; Тор: Любовь и гром; Зверопой 2; Сумасшедшая свадьба 3; Три богатыря и конь на троне; Дом Гуччи; Быстрее пули.

Можно заметить, что в списке есть и картины украинского производства.

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Что касается сериалов, то в топе много зарубежных проектов:

Дом дракона; Эйфория; Услышь меня; Мажор 4 сезон; Острые козырьки 6 сезон; Изобретая Анну; И просто так…; Игра в кальмара; Песочный человек; Очень странные дела 4 сезон.

Поисковик опубликовал рейтинги не только по фильмам и сериалам — можно узнать какую персону больше всего искали и что находится в топе общих запросов. Что украинцы искали в 2022 году можно узнать из подробной подборки Google.