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От карты тревог до генератора: что украинцы искали в Google в 2022 году

6 декабря 2022, 16:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Что искали украинцы в Google в 2022 году

Американская транснациональная корпорация Google обнародовала итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей в поисковой системе. Благодаря ему можно узнать, что чаще всего искали граждане нашей страны в 2022 году.

Предсказуемо, что украинцы в большей степени гуглили то, что связано с войной.

Самым популярным запросом стала Карта воздушных тревог, далее идут Новости Украины, єДопомога.

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Искали украинцы и Путина, а также Холостяка 2022.

В категории Персона наибольший прирост интереса украинцев за год получил Алексей Арестович. Среди тех, кто умер — Владимир Жириновский.

Покупка года — генератор. В эту категорию также попали бронежилеты и свечки.

В категории Фильмы граждане нашей страны интересовались последним Человеком-пауком, из сериалов — Дом Дракона.

Самые популярные запросы:

  • Карта воздушных тревог
  • Новости Украины
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Персона:

  • Алексей Арестович
  • Владимир Путин
  • Виктор Медведчук
  • Призрак Киева
  • Валерий Залужный
  • Оксана Марченко
  • Юрий Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Виталий Ким
  • Нэнси Пелоси

Ушли навсегда:

  • Владимир Жириновский
  • Руслана Писанка
  • Юрий Шатунов
  • Королева Елизавета II
  • Леонид Кравчук
  • Михаил Горбачев
  • Борис Моисеев
  • Кирилл Стремоусов
  • Леонид Куравлев
  • Денис Киреев

Украинская география в поиске:

  • Гостомель
  • Буча
  • Мариуполь
  • Чернобаевка
  • Кременчуг
  • Балаклея
  • Херсон
  • Остров Змеиный
  • Николаев
  • Славутич

Покупка:

  • Генератор
  • Соль
  • Бронежилет
  • Марка Русский корабль
  • Свечи
  • Пауэрбанк
  • Инвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калий йодид
  • Starlink

Вопрос Что такое?:

  • Swift
  • Ленд-лиз
  • Чрезвычайное положение
  • НАТО
  • Военное положение
  • Паляница
  • Байрактор
  • Дефолт
  • Всебщая мобилизация
  • Блэкаут

Фильм:

  • Человек-паук: Нет пути домой
  • Не смотрите вверх
  • Смерть на Ниле
  • Пурпурные сердца
  • Тор: Любовь и гром
  • Пой 2
  • Сумасшедшая свадьба 3
  • Три богатыря и конь на троне
  • Дом Гуччи
  • Быстрее пули/Скоростной поезд

Сериал:

  • Дом Дракона
  • Эйфория
  • Услышь меня
  • Мажор 4 сезон
  • Острые козырьки 6 сезон
  • Вымышленная Анна
  • И просто так…
  • Игра в кальмара
  • Песочный человек
  • Удивительные чудеса 4 сезон
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