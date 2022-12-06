Американская транснациональная корпорация Google обнародовала итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей в поисковой системе. Благодаря ему можно узнать, что чаще всего искали граждане нашей страны в 2022 году.
Предсказуемо, что украинцы в большей степени гуглили то, что связано с войной.
Самым популярным запросом стала Карта воздушных тревог, далее идут Новости Украины, єДопомога.
Искали украинцы и Путина, а также Холостяка 2022.
В категории Персона наибольший прирост интереса украинцев за год получил Алексей Арестович. Среди тех, кто умер — Владимир Жириновский.
Покупка года — генератор. В эту категорию также попали бронежилеты и свечки.
В категории Фильмы граждане нашей страны интересовались последним Человеком-пауком, из сериалов — Дом Дракона.
Самые популярные запросы:
- Карта воздушных тревог
- Новости Украины
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактар
- Гостомель
Персона:
- Алексей Арестович
- Владимир Путин
- Виктор Медведчук
- Призрак Киева
- Валерий Залужный
- Оксана Марченко
- Юрий Подоляка
- Борис Джонсон
- Виталий Ким
- Нэнси Пелоси
Ушли навсегда:
- Владимир Жириновский
- Руслана Писанка
- Юрий Шатунов
- Королева Елизавета II
- Леонид Кравчук
- Михаил Горбачев
- Борис Моисеев
- Кирилл Стремоусов
- Леонид Куравлев
- Денис Киреев
Украинская география в поиске:
- Гостомель
- Буча
- Мариуполь
- Чернобаевка
- Кременчуг
- Балаклея
- Херсон
- Остров Змеиный
- Николаев
- Славутич
Покупка:
- Генератор
- Соль
- Бронежилет
- Марка Русский корабль
- Свечи
- Пауэрбанк
- Инвертор 12в-220в
- Книги єДопомога
- Калий йодид
- Starlink
Вопрос Что такое?:
- Swift
- Ленд-лиз
- Чрезвычайное положение
- НАТО
- Военное положение
- Паляница
- Байрактор
- Дефолт
- Всебщая мобилизация
- Блэкаут
Фильм:
- Человек-паук: Нет пути домой
- Не смотрите вверх
- Смерть на Ниле
- Пурпурные сердца
- Тор: Любовь и гром
- Пой 2
- Сумасшедшая свадьба 3
- Три богатыря и конь на троне
- Дом Гуччи
- Быстрее пули/Скоростной поезд
Сериал:
- Дом Дракона
- Эйфория
- Услышь меня
- Мажор 4 сезон
- Острые козырьки 6 сезон
- Вымышленная Анна
- И просто так…
- Игра в кальмара
- Песочный человек
- Удивительные чудеса 4 сезон