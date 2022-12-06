Американская транснациональная корпорация Google обнародовала итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей в поисковой системе. Благодаря ему можно узнать, что чаще всего искали граждане нашей страны в 2022 году.

Предсказуемо, что украинцы в большей степени гуглили то, что связано с войной.

Самым популярным запросом стала Карта воздушных тревог, далее идут Новости Украины, єДопомога.

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Искали украинцы и Путина, а также Холостяка 2022.

В категории Персона наибольший прирост интереса украинцев за год получил Алексей Арестович. Среди тех, кто умер — Владимир Жириновский.

Покупка года — генератор. В эту категорию также попали бронежилеты и свечки.

В категории Фильмы граждане нашей страны интересовались последним Человеком-пауком, из сериалов — Дом Дракона.

Самые популярные запросы:

Карта воздушных тревог

Новости Украины

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Персона:

Алексей Арестович

Владимир Путин

Виктор Медведчук

Призрак Киева

Валерий Залужный

Оксана Марченко

Юрий Подоляка

Борис Джонсон

Виталий Ким

Нэнси Пелоси

Ушли навсегда:

Владимир Жириновский

Руслана Писанка

Юрий Шатунов

Королева Елизавета II

Леонид Кравчук

Михаил Горбачев

Борис Моисеев

Кирилл Стремоусов

Леонид Куравлев

Денис Киреев

Украинская география в поиске:

Гостомель

Буча

Мариуполь

Чернобаевка

Кременчуг

Балаклея

Херсон

Остров Змеиный

Николаев

Славутич

Покупка:

Генератор

Соль

Бронежилет

Марка Русский корабль

Свечи

Пауэрбанк

Инвертор 12в-220в

Книги єДопомога

Калий йодид

Starlink

Вопрос Что такое?:

Swift

Ленд-лиз

Чрезвычайное положение

НАТО

Военное положение

Паляница

Байрактор

Дефолт

Всебщая мобилизация

Блэкаут

Фильм:

Человек-паук: Нет пути домой

Не смотрите вверх

Смерть на Ниле

Пурпурные сердца

Тор: Любовь и гром

Пой 2

Сумасшедшая свадьба 3

Три богатыря и конь на троне

Дом Гуччи

Быстрее пули/Скоростной поезд

Сериал: