Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и активно строит карьеру в России, презентовала новый альбом под названием Я жива.
В сольник вошло 12 композиций, среди которых ранее известные Наполовину, Не отпускай меня, Он и песня на украинском языке Бачила.
По словам Ани Лорак, ее новый альбом о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной.
— Сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить — значит жить, — писала исполнительница в своем Instagram.
Саунд-продюсером альбома стал Михаил Кошевой.
Ани Лорак уже давно начала подогревать интерес своих поклонников к выходу нового альбома. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать.
- Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я получила при прослушивании альбома. Я влюбилась в него.
- Спасибо за этот шикарный альбом, он волшебный.
- Мы дождались этого чуда! Браво!
- Слушаю уже второй раз. Эмоции непередаваемые — мурашки, восторг, слезы, радость!
- Невероятно! Столько боли и силы в нем, что просто разрывает на кусочки.
- Каждая песня прямо в душу.
- Все композиции безумно трогательные и с глубоким смыслом.
- Наконец-то мы этого дождались!
- Спасибо за столь чувственные и душевные песни. — Пишут пользователи сети.
Ранее Ани Лорак рассказала, почему перестала выступать в Украине. По словам певицы, она почувствовала, что на нее был сделан политический заказ от неких людей.
Имена недоброжелателей артистка не стала раскрывать, лишь сказала, что за всем стоит женщина.