Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и активно строит карьеру в России, презентовала новый альбом под названием Я жива.

В сольник вошло 12 композиций, среди которых ранее известные Наполовину, Не отпускай меня, Он и песня на украинском языке Бачила.

По словам Ани Лорак, ее новый альбом о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной.

— Сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить — значит жить, — писала исполнительница в своем Instagram.

Саунд-продюсером альбома стал Михаил Кошевой.

Ани Лорак уже давно начала подогревать интерес своих поклонников к выходу нового альбома. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать.

Нет слов, чтобы описать эмоции, которые я получила при прослушивании альбома. Я влюбилась в него.

Спасибо за этот шикарный альбом, он волшебный.

Мы дождались этого чуда! Браво!

Слушаю уже второй раз. Эмоции непередаваемые — мурашки, восторг, слезы, радость!

Невероятно! Столько боли и силы в нем, что просто разрывает на кусочки.

Каждая песня прямо в душу.

Все композиции безумно трогательные и с глубоким смыслом.

Наконец-то мы этого дождались!

Спасибо за столь чувственные и душевные песни. — Пишут пользователи сети.

Ранее Ани Лорак рассказала, почему перестала выступать в Украине. По словам певицы, она почувствовала, что на нее был сделан политический заказ от неких людей.

Имена недоброжелателей артистка не стала раскрывать, лишь сказала, что за всем стоит женщина.