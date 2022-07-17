Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек одружилися.

Пара отримала свідоцтво про одруження в окрузі Кларк (штат Невада) у суботу, 16 липня.

У квітні стало відомо, що Бен Аффлек знову зробив пропозицію Дженніфер Лопес. За словами виконавиці, вона приймала ванну, коли коханий став на одне коліно та запитав її згоди.

Зараз дивляться

Лопес зізналася, що цей момент застав її зненацька, тому вона заплакала.

Про возз’єднання Лопес та Аффлека стало відомо в липні 2021 року. Пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.

Закохані зустрічалися ще в 2002 році. Тоді вони також планували одружитися.