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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися

17 Липня 2022, 21:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лопес и Аффлек
Джерело: Getty Images

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек одружилися.

Пара отримала свідоцтво про одруження в окрузі Кларк (штат Невада) у суботу, 16 липня.

У квітні стало відомо, що Бен Аффлек знову зробив пропозицію Дженніфер Лопес. За словами виконавиці, вона приймала ванну, коли коханий став на одне коліно та запитав її згоди.

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Лопес зізналася, що цей момент застав її зненацька, тому вона заплакала.

Про возз’єднання Лопес та Аффлека стало відомо в липні 2021 року. Пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.

Закохані зустрічалися ще в 2002 році. Тоді вони також планували одружитися.

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Джерело
TMZ
Теги
Бен Аффлек Весілля Дженніфер Лопес
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