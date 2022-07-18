Американская певица Дженнифер Лопес поделилась своими эмоциями после свадьбы с актером Беном Аффлеком и показала первые праздничные фото.

В своем блоге звезда написала, что все вышло так, как они хотели. Также Лопес поделилась несколькими снимками, на которых можно увидеть, что для свадебной церемонии она выбрала белое платье с глубоким вырезом и длинную фату.

— Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И оказывается, любовь терпелива. 20 лет терпения! Прошлой ночью мы прилетели в Лас-Вегас, стояли в очереди за лицензией вместе с четырьмя другими парами, и все они совершали одно и то же путешествие в свадебную столицу мира… Все мы хотели в этот момент одного и того же — чтобы мир признал нас партнерами и объявил о нашей любви через древний и почти универсальный символ брака, — отметила Лопес.

Исполнительница призналась, они едва успели добраться до часовни, прежде чем та закрылась. Дженнифер говорит, что это была свадьба ее мечты.

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— Они были правы, когда говорили — Все, что вам нужно, это любовь… Любовь — великая вещь, может быть, лучшая из вещей, и ее стоит ждать, — отметила Лопес.

Более того, Дженнифер взяла фамилию мужа. Теперь она Аффлек.

Напомним, 16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе. Предложение актер сделал певице в апреле 2022 года.

Стоит отметить, пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.