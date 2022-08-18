У Державному агентстві України з питань кіно заявляють, що не мають наміру ліквідувати Довженко-Центр, а лише хочуть реорганізувати його.

Так, від його структури відділять державне підприємство Українська анімаційна студія, яке приєднали до нього в 2019 році.

Заберуть у Центру і повноваження щодо архівування та зберігання українських фільмів та передадуть їх державній установі Науковий центр кінематографії України. Про це йдеться у заяві Держкіно.

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Усі інші завдання та функції залишаються за Центром.

У Держкіно пояснили, чому ухвалили рішення про реорганізацію. Насамперед – щоб сприяти розвитку національної анімації.

– Нині в Україні існує вкрай обмежена кількість анімаційних студій. Усі діючі мають виключно приватну форму власності. До 2019 року було державне підприємство Українська кіностудія анімаційних фільмів, яка існувала в Києві понад 60 років… Заснована в 1959 році шляхом виділення зі складу державної Київської студії науково-популярних фільмів, але, на жаль, ліквідована у 2019 році, – йдеться у заяві відомства.

Ба більше, за даними Держкіно, Довженко-Центр має борг за утримання нежитлових приміщень у розмірі 300 тис. грн. Також у відомстві зазначають, що Довженко-Центр є лише зберігачем фільмофонду, а не самим фільмофондом та архівною установою, створеною для цього.

Персонал обіцяють не звільняти – запропонують їм місця на аналогічних посадах у новій організації.

Раніше ми писали, що Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженка-Центру, що фактично означає ліквідацію національного кіноархіву.

Фото: Довженко-Центр