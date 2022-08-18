В Государственном агентстве Украины по вопросам кино заявляют, что не собираются ликвидировать Довженко-Центр, а лишь хотят реорганизовать его.

Так, от его структуры отделят государственное предприятие Украинская анимационная студия, которое присоединили к нему в 2019 году.

Заберут у Центра и полномочия по архивированию и хранению украинских фильмов и передадут их государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины. Об этом говорится в заявлении Госкино.

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Все остальные задачи и функции остаются за Центром.

В Госкино объяснили, почему приняли решение о реорганизации. В первую очередь, чтобы способствовать развитию национальной анимации.

— Сейчас в Украине существует крайне ограниченное количество анимационных студий. Все действующие обладают исключительно частной формой собственности. До 2019 года было государственное предприятие Украинская киностудия анимационных фильмов, существовавшая в Киеве более 60 лет… Основанная в 1959 году путем выделения из состава государственной Киевской студии научно-популярных фильмов, но, к сожалению, ликвидированная в 2019 году, — говорится в заявлении ведомства.

Более того, по данным Госкино, у Довженко-Центра долг за содержание нежилых помещений в размере 300 тыс. грн. Также в ведомстве отмечают, что Довженко-Центр является лишь хранителем фильмофонда, а не самим фильмофондом и архивным учреждением, созданным для этого.

Персонал обещают не увольнять — предложат им места на аналогичных должностях в новой организации.

Ранее мы писали, что Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра, что фактически означает ликвидацию национального киноархива.

Фото: Довженко-центр