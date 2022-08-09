Об’єднання українських продюсерів (ОУП) завершило роботу над документальним фільмом Маріуполь. Невтрачена надія. Кіно є свідченням про російсько-українську війну простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення.

Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової. Вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.

– Все, що відбувається зараз — цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли, – каже Сухорукова.

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Стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. П’ять маріупольців розповідають свій досвід життя всередині війни.

– У нас немає закадрового голосу, постановчих кадрів, немає наративу. Це — фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання. Головна героїня Надя — пересічна мирна людина, яка нікого не ненавиділа, і фільм відбиває цю інтонацію. Маріуполь може подивитися будь-хто і пережити, дізнатися те, як там було, – каже режисер фільму Максим Литвинов.

Прем’єра фільму запланована на кінець серпня. Стрічку покажуть на телеканалах і ОТТ-платформах світу, наразі тривають перемовини з дистриб’юторами.