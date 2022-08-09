Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Кіно та серіали

Очима простих людей. В Україні зняли документальний фільм про Маріуполь

9 Серпня 2022, 16:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Маріуполь. Невтрачена надія

Об’єднання українських продюсерів (ОУП) завершило роботу над документальним фільмом Маріуполь. Невтрачена надія. Кіно є свідченням  про російсько-українську війну простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення.

Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової. Вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.

– Все, що відбувається зараз — цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли, – каже Сухорукова.

Маріуполь. Невтрачена надія

Зараз дивляться

Стрічка не містить страшних кадрів, не справляє тиск на глядача. П’ять маріупольців розповідають свій досвід життя всередині війни.

– У нас немає закадрового голосу, постановчих кадрів, немає наративу. Це — фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання.

 

Головна героїня Надя — пересічна мирна людина, яка нікого не ненавиділа, і фільм відбиває цю інтонацію. Маріуполь може подивитися будь-хто і пережити, дізнатися те, як там було, – каже режисер фільму Максим Литвинов.

Прем’єра фільму запланована на кінець серпня. Стрічку покажуть на телеканалах і ОТТ-платформах світу, наразі тривають перемовини з дистриб’юторами.

Читайте також:
В Україні знімають воєнну драму з елементами фантастики День, коли я зустрів СпайдерменаПро порятунок хлопчика з Бучі. В Україні знімають воєнну драму з елементами фантастики

Теги
Війна в Україні Маріуполь
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь