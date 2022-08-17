Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що фактично означає ліквідацію національного кіноархіву.

Усі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі Науковий центр кінематографії України, основним видом діяльності якої є “вища освіта”.

Зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство Українська анімаційна студія, куди передадуть авторські права на українську анімацію.

Зараз дивляться

У наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

Зазначимо, що Довженко-Центр ще 13 липня офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Відповідний акт приймання-передачі майнового комплексу Міністерство культури та інформаційної політики України й Держкіно підписали 30 червня.

– Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам’ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів, – відреагували в Довженко-Центрі.

Довженко-Центр – найбільший міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (понад 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).