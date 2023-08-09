Ведучий Володимир Остапчук знову прокоментував свої слова про дівчат на 10 з 10. Шоумен звернувся до зіркових колег, яких він звинуватив у хайпі на фоні скандалу, в якому він опинився.

Так, він звернувся до Дантеса, якого звинуватив у перевзуванні. Музикант підтримав дівчат за допомогою пісні.

Однак артисту нагадали, що під час шоу з Дурнєвим він зізнався, що має дитячу травму від неголених ніг вчительки.

– Чуєш мене, чуєш, а що була за історія пів року тому про “У мене дитяча травма від неголених ніг вчительки” і “Волосся на пахвах – це неприкольно, це смердить”? Слово “перевзуватися” вам про щось говорить? – заявив Остапчук.

Далі ведучий звернувся і до Маші Єфросиніної – вона заступилася за дівчат і заявила, що буде сама вирішувати, як і що робити їй з її тілом. Утім, Остапчук пригадав їй зовсім інші слова.

– Доросла дівчинка, а чи не ви казали, що чоловік обов’язково має більше заробляти? Чи хлопці не подивляться шоу і не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляють, то їхня жінка буде в цьому дорікати й обговорювати? Ніхто ж нікому нічого не зобов’язаний? Або вам можна кілька порад роздати? – задався питанням Володимир.

У своїй публікації ведучий торкнувся і Дурнєва, який став на захист дівчат у своїй саркастичній манері.

– Льоша, а що з твоїми оцінками дівчат, як “Тупа пи**а”? До повномасштабної ти у своєму шоу кожну другу нашу дівчину так називав, а зараз, до речі, навіщось тягнеш в інфопростір росіян. Навіщо будувати на них контент? Щоб ми ніколи про них не забули? І “Бісять дівчата, які дивляться всі мої програми і не дають” – це не об’єктивізація жінки? – підсумував Володимир.

Ведучий заявив, що всі ці зірки на 10 з 10 вміють критикувати інших і привертати увагу до себе. Утім, шоумен натякнув, що це ще не кінець.

– Але мені дуже приємно, що моя особиста думка і мої особисті вподобання настільки важливі для кожного з вас. А судді хто? Шакалячий експрес вирушає зі станції Небесна канцелярія – усім приготуватися, – додав шоумен.

Нагадаємо, що зірки заступилися за дівчат після слів про жінок на 10 з 10. Наприклад, Alyona Alyona нагадала, що потрібно любити себе завжди, а Полякова показала неголені ноги своєї молодшої доньки.