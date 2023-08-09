Після скандальних слів Остапчука і Позитива про депіляцію і фрази щодо дівчат на 10 з 10, у мережі активно обговорюють стандарти краси та особисті уподобання.

До справжніх дебатів долучилися й українські зірки, які прийшла на захист дівчат та їхнє право вирішувати долю волосся на тілі.

Реакція зірок на жінок на 10 з 10 – далі в матеріалі.

Співачка Alyona Alyona показала, як потрібно приймати себе і своє тіло та не залежати від думки інших людей. Вона позує в купальнику з кавуном у руках і насолоджується літніми днями.

– Я, напевно, на 9 з 10. Хоч ноги і піся у мене блищать без волосся, зате живіт трохи стирчить і не дає вам це побачити. Взагалі обмежені люди завжди намагаються обмежити інших. Але коли ти любиш себе і приймаєш себе – тільки тобі вирішувати худнути чи товстішати, голити ноги чи не голити, збільшувати губи, робити ліпосакцію, робити що-небудь зі своєю зовнішністю. Запам’ятайте раз і назавжди, ваше тіло – ваша справа, – заявила артистка.

Свою думку щодо дебатів про жіночу красу висловила й Оля Полякова – вона показала неголені ноги своєї молодшої доньки Аліси, яка сказала мамі повчитися самооцінці у Alyona Alyona.

Підтримати дівчат на тлі скандалу вирішила й Анна Трінчер – вона показала своє коліно, на якому є кілька волосків.

– А я на 10 з 10? – задалася питанням зірка.

До тренду приєдналася і Jerry Heil – вона заявила, що оцінює себе на 20 з 10, і показала ідею для образу, щоб приховати свої неголені частини тіла.

Українська співачка Krutь заявила, що відчуває себе на 11 з 10. Артистка додала, що обпекла свою ногу в дитинстві, і до 18 років не показувала свої шрами, і вважала що її ніхто не полюбить. Зірка розповіла, що не могла на себе дивитися. Через деякий час вона зрозуміла, що зовнішня краса – це прояв любові до себе.

– Ніхто не має права оцінювати вашу зовнішність за якимись уявними стандартами. Ніхто, – додала Кruth і показала свої знімки у всій красі.

Маша Єфросиніна заявила, що вона сама вирішуватиме, що робити зі своїм тілом – від стрижки до гоління.

– Для себе, дівчата, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не виродки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати, який вигляд ми маємо мати, щоб заслужити їхнє схвалення і зацікавленість. Тому, шановні давателі порад, який вигляд має мати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада – спершу візьміть сантиметри, і виміряйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там зараз розташовані ваші мізки, – додала ведуча.

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна закликала дівчат завжди почуватися на 10 з 10, незалежно від думки людей навколо.