Ведущий Владимир Остапчук снова прокомментировал свои слова о девушках на 10 из 10. Шоумен обратился к звездным коллегам, которых он обвинил в хайпе за счет скандала, в котором он оказался.

Так, он обратился к Дантесу, которого обвинил в переобувании. Музыкант поддержал девушек с помощью песни.

Однако артисту напомнили, что во время шоу с Дурневым он признался, что у него есть детская травма от небритых ног учительницы.

— Слышишь меня, слышишь, а что была за история полгода назад про “У меня детская травма от небритых ног учительницы” и “Волосы на подмышках — это неприкольно, это воняет”? Слово “переобуваться” вам о чем-то говорит? — заявил Остапчук.

Далее ведущий обратился и к Маше Ефросининой — она заступилась за девушек и заявила, что будет сама решать, как и что делать ей с ее телом. Впрочем, Остапчук припомнил ей совсем другие слова.

— Взрослая девочка, а не вы ли говорили, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать? Или парни не посмотрят шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет в этом упрекать и обсуждать? Никто же никому ничего не обязан? Или вам можно пару советов раздать? — задался вопросом Владимир.

В своей публикации ведущий затронул и Дурнева, который стал на защиту девушек в своей саркастичной манере.

— Леш, а что по твоим оценкам девушек, как “Тупая пи**а”? До полномасштабной ты в своем шоу каждую вторую нашу девушку так называл, а сейчас, кстати, зачем-то тащишь в инфопространство россиян. Зачем строить на них контент? Чтобы мы никогда о них не забыли? И “Бесят девушки, которые смотрят все мои программы и не дают” — это не объективизация женщины? — подытожил Владимир.

Ведущий заявил, что все эти звезды на 10 из 10 умеют критиковать других и обращать внимание на себя. Впрочем, шоумен намекнул, что это еще не конец.

— Но мне очень приятно, что мое личное мнение и мои личные предпочтения настолько важны для каждого из вас. А судьи кто? Шакалий экспресс отправляется со станции Небесная канцелярия — всем приготовиться, — добавил шоумен.

Напомним, что звезды заступились за девушек после слов о женщинах на 10 из 10. К примеру, Alyona Alyona напомнила, что нужно любить себя всегда, а Полякова показала небритые ноги своей младшей дочери.