Відома блогерка і власниця великого бьюті-бізнесу Кім Кардаш’ян розповіла, що знайшла умиротворення з новим коханим Пітом Девідсоном.

Про це зірка заявила у спецвипуску шоу Good Morning America, проливши світло на стосунки з коміком.

– Я дівчина, схильна до стосунків. Я не стала б зустрічатися з кимось, якби не планувала проводити з ним багато часу. Очевидно, я хочу не поспішати, але дуже щаслива. Відчуваю дуже хороше почуття — просто знайти умиротворення, – розповіла 41-річна зірка.

Правда, далеко не всі радіють щастю Кім — її колишній чоловік Каньє Вест всіляко висловлює своє невдоволення у бік нової пари. 2020 року після кількох витівок репера, Кім вирішила розлучитися з музикантом – після цього Вест розповідав, що хоче її повернути, і навіть придбав особняк через дорогу будинку колишньої дружини за шалені гроші. Каньє намагався відновити стосунки з Кім, і навіть запевняв, що готовий заради цього змінитись.

Ще одна зірка із родини Кардаш’ян Кортні вирішила свої стосунки узаконити — вона таємно вийшла заміж за барабанщика Тревіса Баркера у Лас-Вегасі. Все це сталося майже одразу після премії Греммі, яка відбулася 3 квітня.