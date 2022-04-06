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Вночі у каплиці: Кортні Кардаш’ян і Тревіс Баркер таємно одружилися

6 Квітня 2022, 11:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вночі у каплиці: Кортні Кардаш’ян і Тревіс Баркер таємно одружилися
Джерело: Getty Images

Американська телезірка Кортні Кардаш’ян та її наречений-барабанщик Тревіс Баркер таємно одружилися в Лас-Вегасі після премії Греммі, яка відбулася 3 квітня.

Закохані влаштували церемонію посеред ночі у весільній каплиці. Туди вони вирушили 4 квітня о 1.30 ночі. Їх супроводжувала охорона та особистий фотограф.

Джерела, пов’язані з парою, розповіли, що 42-річна Кортні та 46-річний Тревіс мали дозвіл на реєстрацію шлюбу, який вони надали власнику каплиці. Чоловіком та дружиною їх оголосив двійник американського співака Елвіса Преслі.

Очікується, що таємна церемонія – не єдина урочистість, присвячена одруженню пари. Вони планують кілька інших святкувань із великим розмахом.

Нагадаємо, що Кортні Кардаш’ян оголосила про заручини з Тревісом Баркером у жовтні 2021 року. Знаменитість поділилася новиною в Instagram, опублікувавши спільне фото з Тревісом. На знімку пара стоїть на пляжі готелю в Каліфорнії в оточенні величезної кількості троянд, викладених у формі серця.

Зазначимо, що Кортні та Тревіс були знайомі давно, але стосунки у знаменитостей зав’язалися тільки наприкінці 2020 року.

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Джерело
TMZ
Теги
Весілля , сестри Кардашян
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