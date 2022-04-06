Известная блогер и владелица крупного бьюти-бизнеса Ким Кардашьян рассказала, что нашла умиротворение с новым возлюбленным Питом Дэвидсоном.

Об этом звезда заявила в спецвыпуске шоу Good Morning America, пролив свет на отношения с комиком.

— Я девушка, склонная к отношениям. Я бы не стала встречаться с кем-то, если бы не планировала проводить с ним много времени. Очевидно, я хочу не торопиться, но я очень счастлива. Испытываю очень хорошее чувство — просто найти умиротворение, — рассказала 41-летняя звезда.

Правда, далеко не все радуются счастью Ким — ее бывший муж Канье Уэст всячески выражает свое недовольство в сторону новой пары. В 2020 году после нескольких выходок репера, Ким решила развестись с музыкантом — после этого Уэст рассказывал, что хочет ее вернуть, и даже купил особняк через дорогу дома бывшей жены за сумасшведшие деньги. Канье пытался восстановить отношения с Ким, и даже уверял, что готов ради этого измениться.

Еще одна звезда из семьи Кардашьян Кортни решила свои отношения узаконить — она тайно вышла замуж за барабанщика Трэвиса Баркера в Лас-Вегасе. Все это произошло почти сразу после премии Грэмми, которая прошла 3 апреля.