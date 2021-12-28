Американський репер Каньє Вест придбав особняк через дорогу від своєї колишньої дружини, зірки реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

Відомо, що нове житло музиканта коштувало йому $4,5 млн і розташоване в Лос-Анджелесі. Каньє хоче бути ближче до Кім та їх трьох спільних дітей.

Так, площа житла становить понад 3 650 квадратних метрів — у самому будинку є п’ять спалень, 3 ванні кімнати, кухня, а також вітальня з каміном. На території також розташовані басейн та стайня.

Це досить скромне житло — спочатку пара разом жила в будинку Кардаш’ян, який Вест проектував протягом декількох років. Після розлучення будинок залишився колишній дружині.

Не секрет, що репер все ще намагається відновити відносини з Кім, яка зараз зустрічається з коміком та актором Пітом Девідсоном. Розлучення зірка займається вже близько року, проте репер всіляко ігнорує всі її прохання. У листопаді Вест усіляко заявляв, стверджуючи, що Бог хоче, щоб він і Кардаш’ян були разом. Зараз Вест готовий змінюватися заради шлюбу.

Це не перша покупка нерухомості репера за останній час – у вересні він купив пляжний будиночок у Малібу за $53,7 млн.