Украинская певица Ирина Федишин опубликовала видео, на котором показала свой осенний образ.

В кадре исполнительница предстала в белом платье-рубашке и черном кожаном корсете, который подчеркнул ее фигуру. На ногах у артистки — белые ботинки на тракторной подошве, очень модные в этом сезоне, и черные колготки. К слову, Ирина выглядит стильно.

В ролике Ирина идет по улице, улыбается в камеру и даже подтанцовывает.

— Как думаете, где это я так прогуливаюсь? Кто узнал локацию? — спросила Федишин у подписчиков в Instagram.

Внимательные поклонники быстро разгадали место, где находится звезда — это Львов. Само видео было снято возле Оперного театра.

Красивый образ. И не важно, где прогулялись, вы украшаете любое место.

Вы львовская принцесса.

Вы как всегда прекрасно выглядите.

Красавица.

Волшебная, — пишут пользователи сети.

В сентябре Ирина Федишин похвасталась урожаем картошки. Эксклюзивно для Фактов ICTV Ирина сняла видео с огорода родителей, который расположен во Львове.

В кадре певица позирует с собранным урожаем. Кроме того, артистка показала лошадь, которая помогает семье.

Поклонники певицы похвалили ее семью. А некоторые отметили, что даже на огороде Ирина прекрасно выглядит.