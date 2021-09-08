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Будуть вареники і деруни: Ірина Федишин похизувалася врожаєм картоплі

8 Вересня, 16:30 Валентина Чорна
ірина федишин

Українська співачка Ірина Федишин показала, як копає картоплю. У нелегкій справі зірці допомагав чоловік Віталій Човник та сини: Юрій та Олег.

Ексклюзивно для Фактів ICTV Ірина зняла відео з городу батьків, який розташований у Львові.

У кадрі співачка позує з зібраним врожаєм. Для копання картоплі Ірина обрала сині джинси, рожеву футболку, білі кросівки та чорну кепку.

– Класна в мене картопля вродила, дуже велика. Так що, будуть вареники і деруни, – сказала Ірина.

На відео можна побачити, як Ірина активно збирає картоплю. Також співачка показала коня, який допомагає сім’ї. У кінці ролику Ірина сказала, що це був останній сезон копання картоплі.

У коментарях підписники похвалили сім’ю Федишин. А деякі зазначили, що навіть на городі Ірина має чудовий зовнішній вигляд.

  • Трудівники, і на городі, і на сцені!
  • Які ви молодці! Ви справжня українська сім’я!
  • Ви навіть на городі неперевершені!
  • Нічого собі! Кошик, як в старі добрі часи!
  • Гарний врожай!
  • Гарна! Картопля і бригада – ух!
  • Боже, ви прекрасна!
  • Молодці, батькам треба допомагати!
  • Молодець, що не боїшся і не соромишся такої роботи! – пишуть у мережі.

Нещодавно Ірина Федишин потрапила у скандал через те, що магазин, де грали її пісні, оштрафували на 114 тис. грн.

За словами знаменитості, власника магазину попереджали про можливі наслідки, а також просили придбати ліцензію для законного використання творчості.

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Ірина Федишин
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