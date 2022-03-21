Лорак, Лободу и Киркорова хотят лишить почетных званий в Украине (документ)

Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светлану Лободу, а также Таисию Повалий могут лишить почетных званий народный артист Украины и заслуженный артист Украины.

С таким требованием комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

По словам народного депутата Евгении Кравчук, в то время, как настоящие деятели искусства Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые “продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины”.

— Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально, — добавила она.

Лорак і Лободу хочуть позбавити звання

Ранее в сети опубликовали список артистов, которые поддержали действия Владимира Путина в Украине или вообще умолчали войну, тем самым согласившись с ней. Примечательно, что в списке немало уроженцев Украины, которые строят карьеру в РФ — Ани Лорак, Джиган, Анна Седокова, Artik, Maruv, Регина Тодоренко и т.д.