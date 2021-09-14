Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек разом з’явилися на червоній доріжці Met Gala 2021. Закохані не приховували свої почуття, тому злилися у пристрастному поцілунку крізь маски.

На заході Бен Аффлек супроводжував кохану до червоної доріжки, але позувати на ній він не став. Можливо, актор не хотів відволікати увагу від розкішного вбрання Лопес.

Разом пара позувала вже у будівлі музея Метрополітен. Там закохані ніжно трималися за руки та цілувалися.

Для чергового світського виходу співачка обрала коричневу сукню від бренду Ralph Lauren з глибоким декольте та розрізом до стегна.

Свій образ зірка доповнила аксесуарами – ковбойським капелюхом та масивними браслетами-ременями.

Бен Аффлек на Met Gala 2021 з’явився у чорному класичному костюмі та білій сорочці з метеликом.

Нещодавно Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з’явилися як пара на червоній доріжці 78-го Венеційського кінофестивалю. Вони прийшли на прем’єру стрічки Остання дуель, де одну із головних ролей зіграв Аффлек.

На заході Лопес позувала у білій обтислій сукні із розрізом на нозі та глибоким декольте зі стразами, а Бен Аффлек – у класичному чорному костюмі з метеликом.

Нагадаємо, що у липні 2021 року стало відомо, що зіркова пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.

Лопес і Аффлек зустрічалися ще у 2002 році. Закохані навіть планували одружитися, але офіційно перервали стосунки та скасували весілля за день до церемонії.