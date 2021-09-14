Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек вместе появились на красной дорожке Met Gala 2021. Влюбленные не скрывали свои чувства, поэтому слились в страстном поцелуе сквозь маски.

На мероприятии Бен Аффлек сопровождал любимую до красной дорожки, но позировать на ней он не стал. Возможно, актер не хотел отвлекать внимание от роскошного наряда Лопес.

Вместе пара позировала уже в здании музея Метрополитен. Там влюбленные нежно держались за руки и целовались.

Для очередного светского выхода певица выбрала коричневое платье от бренда Ralph Lauren с глубоким декольте и разрезом до бедра.

Свой образ звезда дополнила аксессуарами — ковбойской шляпой и массивными браслетами-ремнями.

Бен Аффлек на Met Gala 2021 появился в черном классическом костюме и белой рубашке с бабочкой.

Недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились как пара на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля. Они пришли на премьеру фильма Последняя дуэль, где одну из главных ролей сыграл Аффлек.

На мероприятии Лопес позировала в белом облегающем платье с разрезом на ноге и глубоким декольте со стразами, а Бен Аффлек — в классическом черном костюме с бабочкой.

Напомним, что в июля 2021 года стало известно, что звездная пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.

Лопес и Аффлек встречались еще в 2002 году. Влюбленные даже планировали пожениться, но официально прервали отношения и отменили свадьбу за день до церемонии.