Американська поп-зірка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек вперше з’явились на червоній доріжці разом після відновлення стосунків.

52-річна співачка та її 49-річний коханий відвідали Венеційський кінофестиваль і з’явились на прем’єрі стрічки Остання дуель, де одну з головних ролей зіграв Аффлек.

Дженніфер Лопес одягла на захід білу облягаючу сукню із розрізом на нозі та глибоким декольте зі стразами, а Бен Аффлек прийшов у класичному чорному костюмі з метеликом.

Стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Наприкінці липня стало відомо про те, що зіркова пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.

Лопес та Аффлека нерідко ловили разом папараці, але офіційно відновлення стосунків співачка підтвердила у свій 52-ий день народження.

У своєму Instagram вона виклала фотографії, на яких цілується з Беном.

Пара мала романтичні стосунки ще у 2002 році та планувала одружитися.

Церемонію було призначено на 14 вересня 2003 року, але Лопес та Аффлек скасували усе за день до весілля і офіційно перервали стосунки.

Детальніше про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, читайте в матеріалі Фактів ICTV.