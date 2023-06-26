Письменник Руслан Горовий висловився з приводу ситуації зі Світланою Лободою та дівчинкою з Харкова, яка під час виступу співачки стояла з плакатом Харків без Лободи.

Він один із тих, хто підтримав підлітка, назвавши її вчинок доречним. Найбільше він здивований, що не було жодної реакції натовпу на її захист, адже каже, що співачка фактично булить на очах інших людей дитину.

– Немає жодної реакції. Якісь смішки, дорослі дядьки з гітарами сидять і сприймають, ніби це все нормально. Намагання співачки зробити з лимона лимонад – зрозуміло, вона намагається використати будь-яку ситуацію для власного піару. Вчинок дівчинки цілком доречний і конкретний – вона не хоче бачити людину, яка топила за русскій мір, – зазначає Руслан.

Додає, люди змінюються, можливо, змінилася і Лобода, але це не означає, що все має бути забуто автоматично.

– Ця людина не була ні україноцентричною, не була ні налаштованою на Україну. Вона завжди була налаштована, судячи з того, що я бачу як глядач, як громадянин України, тільки на гроші, – сказав Руслан.

Також він зазначив, що підтримав дівчинку Дарину в інтернеті і вже відправив їй невеликі подарунки.

Раніше в мережі рознісся скандал стосовно Лободи та дівчини з плакатом. Співачка виступила біля зоопарку в Харкові, де зібрався величезний натовп людей. Більшість із них радо прийняли співачку, проте одна дівчинка не погодилася з думкою оточуючих, а тому стояла з плакатом Харків без Лободи.

Артистка підійшла до неї, щоб поговорити, але Дарина не реагувала на її запитання. Після багато хто став обговорювати вчинок Світлани, ставши на захист дівчинки, що нібито даремно виконавиця підійшла до неї.