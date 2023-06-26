Писатель Руслан Горовой высказался по поводу ситуации со Светланой Лободой и девочкой из Харькова, которая во время выступления певицы стояла с плакатом Харьков без Лободы.

Он один из тех, кто поддержал подростка, назвав ее поступок уместным. Больше всего он удивлен, что не было никакой реакции толпы на ее защиту, ведь говорит, что певица фактически буллит на глазах других людей ребенка.

— Нет никакой реакции. Какие-то смешки, взрослые дяди с гитарами сидят и воспринимают, будто это все нормально. Попытки певицы сделать из лимона лимонад — понятно, она пытается использовать любую ситуацию для собственного пиара. Поступок девочки вполне уместен и конкретен — она не хочет видеть человека, который топил за русский мир, — отмечает Руслан.

Добавляет, люди меняются, возможно, изменилась и Лобода, но это не значит, что все должно быть забыто автоматически.

— Этот человек не был ни украиноцентричным, ни настроенным на Украину. Она всегда была настроена, судя по тому, что я вижу как зритель, как гражданин Украины, только на деньги, — сказал Руслан.

Также он отметил, что поддержал девочку Дарину в интернете и уже отправил ей небольшие подарки.

Ранее в сети разнесся скандал касательно Лободы и девушки с плакатом. Певица выступила возле зоопарка в Харькове, где собралась огромная толпа людей. Большинство из них радо приняли певицу, однако одна девочка не согласилась с мнением окружающих, а потому стояла с плакатом Харьков без Лободы.

Артистка подошла к ней, чтобы поговорить, но Дарина не реагировала на ее вопросы. После многие стали обсуждать поступок Светланы, став на защиту девочки, что якобы зря исполнительница подошла к ней.