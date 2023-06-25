Лобода образила дівчину за плакат на своєму концерті в Харкові

Співачка Світлана Лобода потрапила в черговий скандал – артистка виступила в Харкові, де образила дівчину за плакат на її концерті.

Співачка вирішила зібрати публіку біля зоопарку в Харкові – у своєму Instagram вона запросила всіх на вказаний час. Біля зоопарку зібрався натовп, але далеко не всі радісно прийняли Світлану в Харкові.

На захід прийшла і дівчина з плакатом Харків без Лободи. Перфоманс юної харків’янки помітила і сама артистка, яка підійшла до дівчини і запитала Хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей?

Дівчина не реагувала на запитання Лободи, яка намагалася її переконати, вказуючи на радісний натовп.

– Бачите, є завербовані люди, тому навіть немає сенсу звертатися, – додала Світлана.

Користувачі мережі вже відреагували на поведінку артистки в Харкові, залишивши коментарі під її публікаціями в Instagram:

Україна без Лободи;

Адекватні українці ніколи не пробачать твоє підігрування російській пропаганді.

Свєточка, ти перевзуваєшся швидше за швидкість світла.

Повертайся на болота!

Деякі користувачі не тільки критикують слова Лободи, а й стали на захист дівчини з плакатом.

– Вважаєш нормальним принижувати дівчину, яка висловлює свою громадську позицію, звертаючись до неї зверхньо і простягаючи до неї свої руки? Не вистачає сили запитати, за що тебе хейтять?

Як відомо, не всі українці добре ставляться до співачки в Україні. Скандал Лободи з концертом для Охматдиту тому підтвердження. В Osocor Residence Світлана хотіла провести концерт, щоб зібрати кошти для відновлення ЛОР-відділення Охматдиту. Утім, у самій лікарні про збір нічого не знали. Після негативної реакції суспільства захід скасували.

Дії артистки критикували і зірки – Ярмак заявив, що не потрібно виправдовувати зрадників благодійністю. Сам артист захищає Україну зі зброєю в руках, і відкрив свій збір коштів, щоб допомогти Охматдиту.