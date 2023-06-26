Дівчина з концерту Лободи в Харкові розповіла, чому вийшла з плакатом проти співачки. Світлана образила 16-річну Дарину Вдовенко, чим спровокувала справжній скандал.

Дівчина з’явилася на концерті з плакатом Харків без Лободи, чим привернула увагу співачки. Світлана підійшла до неї і запитала, хто її прислав і хто заплатив за це.

Після цього артистка назвала Вдовенко завербованою, і з такими людьми немає сенсу спілкуватися.

Це викликало шквал критики в мережі, і тепер сама Дарина вирішила детально розповісти про свою позицію.

– Я подумала, а якщо я там буду одна стояти? Так і було. Мене підтримували, але з плакатом я там стояла одна. І якось центр уваги був не тільки на Лободі – на мені було більше поглядів. Намалювала плакат за кілька хвилин і вийшла з дому, – заявила Дарина.

Дівчина нагадала, що Лобода виступала з 2014 року у РФ, а на початку повномасштабного вторгнення не поспішала публічно говорити, хто на кого напав.

– Концерт виглядав як відбілювання, але не думаю, що кількома виступами можна підняти репутацію за роки, – додала Вдовенко.

Дівчина зізналася, що її як підтримували, так і критикували, а охорона співачки намагалася її зняти з фонтану. Один із чоловіків сказав, що порве їй плакат, якщо вона не злізе.

Саму Дарину постійно підтримував хлопець, який стояв біля неї – його можна помітити і на відео, де Лобода образила дівчину запитаннями.

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Нагадаємо, що це не перша спроба артистки з’явитися повернутися в український шоубіз. У травні стався скандал навколо концерту Лободи для Охматдиту, який довелося скасувати через критику в мережі. Співачка хотіла провести благодійний концерт для лікарні, але ось у самому Охматдиті про це навіть не знали.

Фото: В’ячеслав Мавричев/Суспільне Харків