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Loboda присвятила нову пісню всім українцям: Супергерої нашого часу

3 Лютого 2023, 15:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лобода

Артистка Loboda випустила пісню під назвою По-українськи. Вона присвятила його всім тим, хто виборює вільну Україну у війні проти Росії.

Так, у треку вдалося передати настрій усіх, хто наближає нашу країну до перемоги.

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– Я присвячую цей сингл усім супергероям нашого часу – українцям! Кожному українцеві, в чий будинок увірвалася війна, але не змогла відібрати стійкість та силу духу, а лише загартувала у боротьбі за світло та свободу. Всім чиї серця на всій планеті відкриті для допомоги мого народу, – розповіла докладніше про свій трек Loboda.

Це вже четвертий сингл артистки з повномасштабного вторгнення. Він також потрапить до майбутнього альбому, прем’єра якого відбудеться вже цієї весни.

На початку зими Loboda представила кліп на пісню Міста, в якій заспівала про війну, яка прийшла до нашого дому. Робота передає біль того, що відбувається, і розповідає про безмірне кохання, яке допомагає сьогодні кожному пережити розлуку.

Своєю творчістю співачка також допомагає фінансово українським містам. Наприкінці осені 2022 року вона передала 1 млн грн на відновлення Ірпеня. Це рідне для зірки місто, яке сильно постраждав від вторгнення Росії.

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