Певица Светлана Лобода (Loboda) презентовала клип на песню Города. Эта композиция вторая из нового альбома артистки, выход которого запланирован в феврале.

Разлука сегодня постучала в дом многих украинцев, песня Города именно о ней. По разным оценкам, за время войны, Украину покинуло более 7 млн человек.

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Клип на песню передает боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.

По словам Светланы, этой песней она хочет донести боль украинской женщины, матери, жены, сестры, которая ждет возвращения своего мужчины. Для которой каждый телефонный звонок — целая жизнь. Это томительное и болезненное ожидание, чтобы хоть на мгновение услышать родной голос на том конце провода.

— Сегодня на мои концерты приходят тысячи человек по всему миру, которые поддерживают Украину. Большая часть из них говорят на русском языке. Моей главной миссией, как артиста, всегда были чувства. Правдивые чувства. Сегодня они оголены, как никогда. Я пою то, что проживаю сама. И миллион историй, которые остались тяжелым комом в моей душе, я вылила в строки, — поделилась Лобода.

Добавляет, Города — про чувства, разлуку и расстояния, которое сегодня измеряются не километрами, а днями до встреч.

Стоит отметить, впервые певица выступила режиссером своего клипа. Она полностью принимала участие во всех процессах съемки, а роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры.