Співачка Світлана Лобода передала ще 1 млн грн рідному місту Ірпінь. Кошти підуть на відновлювальні роботи для трьох багатоповерхових будинків.

Гроші артистка зібрала за допомогою благодійних концертів.

– Часи не вибирають, і тут, і зараз ми робимо все, щоб подарувати одне одному трохи надії і тепла. Кожна наша зустріч наповнює новими силами і дає впевненість у тому, що цей світ можна змінити і ми змінюємо його разом. Сьогодні я передаю ще 1 млн грн моєму рідному місту Ірпінь, – написала Лобода в Instagram.

Збір на відновлювальні роботи для трьох багатоповерхових будинків ЖК Фортуна, Степанівська, Висока, був оголошений Світланою 18 жовтня. Зараз вона його зупиняє, оскільки мета досягнута.

Зараз дивляться

– Але на цьому ми не збираємося зупинятися і, вже у співпраці з SaveHome, продовжимо допомагати Ірпеню у відновленні приватних будинків! Дякуємо, що ви з нами. Ми дивимося в одну сторону і у нас все вийде! Слава Україні, – наголосила Лобода.

Ба більше, раніше Світлана вже відправила 2 млн на відновлення міста-героя.