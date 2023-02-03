Артистка Loboda выпустила песню под названием По-украински. Она посвятила его всем тем, кто борется за свободную Украину в войне против России.

Так, в треке удалось передать настроение всех тех, кто приближает нашу страну к победе.

Сейчас смотрят — Я посвящаю этот сингл всем супергероям нашего времени – украинцам! Каждому украинцу, в чей дом ворвалась война, но не смогла отобрать стойкость и силу духа, а только закалила в борьбе за свет и свободу. Всем чьи сердца на всей планете открыты для помощи моему народу, — рассказала подробнее о своем треке Loboda. Это уже четвертый сингл артистки с момента полномасштабного вторжения. Он также попадет в будущий альбом, премьера которого состоится уже этой весной. В начале зимы Loboda представила клип на песню Города, в которой спела о войне, пришедшей в наш дом. Работа передает боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку. Своим творчеством певица также помогает и финансово украинским городам. В конце осени 2022 она передала 1 млн грн на восстановление Ирпеня. Это родной для звезды город, который сильно пострадал от вторжения России. Читайте также: Времена не выбирают: Лобода передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня

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