Благотворительный концерт Светланы Лободы, запланированный на 25 августа 2023 года в Osocor Residence, отменили после скандала.

— Нам обидно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеливание репутации артиста. Однако мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство. Значительное количество билетов уже приобрели. Средства за них будут возвращены, — пояснили организаторы.

Продажа билетов на событие закрыта — на сайтах-операторах нет информации о выступлении Лободы.

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Что не так с благотворительным концертом Лободы в Osocor Residence

Несколько дней назад Osocor Residence анонсировал благотворительный концерт Светланы Лободы, направленный на сбор средств для восстановления ЛОР-отделения Охматдета.

Общество не очень позитивно отреагировало на сам приезд артистки в Киев. В комментариях ей напомнили, что до 24 февраля 2022 года Лобода жила в России и строила там свою карьеру.

Черти, как оно – устраивать концерты любительницы “русского мира” Лободы? Русня в Киеве не пройдет.

Я против предателей Украины – Лобода пусть поет за поребриком, который она сама и выбрала. Военные выгоняют москалоту, а вы что делаете? Кому она тут интересна? Разве что вате?

Это после речей про “один народ” она в Киев с концертом приехала?

Может еще Филю и Лепса пригласим?

Вы с ума сошли? Она продала Украину в 2014 году, пела и выплясывала перед оккупантами.

Украинский репер Yarmak связался с представителями Охмадета — ему заявили, что ничего не знали о выступлении Светланы и сборе.

Yarmak призвал общество не идти на концерт звезды, которая признала Россию агрессором только спустя месяц полномасштабного вторжения.

Блогерша Монро также заметила, что под публикацией о благотворительного концерта Лободы в комментариях есть якобы навала ботов, которые оправдывают действия певицы.

В Охматдете подтвердили: Минздрав не причастен к организации благотворительного концерта 25 августа, однако больница действительно нуждается в восстановлении ЛОР-отделения.

— С нами не согласовывались ни дата, ни артисты, ни афиша. Но, действительно, в Охматдете есть потребность в восстановлении и ремонте ЛОР-отделения, где проходят лечение дети со всей Украины, в том числе дети, пострадавшие от войны. Отделение находится в старом корпусе больницы и нуждается в поддержке и обновлении.

В ответ на скандал в Osocor Residence заверили, что Светлана Лобода имеет все документы, подтверждающие благотворительную цель концерта. Организаторы объяснили, что не утверждали с Охматдет перечень артистов, и средства для восстановления больницы передаются через фонд Добро, который стал инициатором сбора. Именно поэтому участие Охматдета в организации и управлении деньгами с концерта не требуется.