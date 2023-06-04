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Неначе вбити людину та відкуплятися: Ярмак розкритикував Лободу за те, що вона ігнорувала війну

4 Червня 2023, 22:00
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Неначе вбити людину та відкуплятися: Ярмак розкритикував Лободу за те, що вона ігнорувала війну

Український реп-виконавець Ярмак, який зі зброєю в руках захищає Україну, розкритикував співачку Світлану Лободу за те, що вона ігнорувала війну всі останні дев’ять років, а лише останнім часом почала говорити про трагедії.

Про це він заявив в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Я вважаю, що першочергово це має бути шлях свідомості. Якщо чесно, я бачив деякі вирізки з інтерв’ю Світлани Лободи. І я не бачу абсолютно змінення свідомості у цій особі, особливої зміни. Війна – це трагедія. Але як змінилася саме Світлана Лобода та її весь внутрішній світ за весь цей час? Як на мій погляд, ці зміни – мінімальні, – стверджує Ярмак.

На його думку, Світлана Лобода ігнорувала війну в Україні останні дев’ять років та зробила багато вчинків, що призвели до повномасштабної трагедії.

– Так, як вона ігнорувала війну всі останні дев’ять років, так само українське суспільство теж не має просто так людині під час таких трагічних подій, які постійно відбуваються на фронті, давати дозвіл виступати, далі співати пісні та пробачати те, що людина сьогодні відбудовує якісь будинки в Ірпені. Звісно, це добра справа, але людина зробила дуже багато вчинків, які призвели до цієї трагедії. Знаєте, це як вбити людину та відкуплятися. Це дуже легкий шлях для таких людей, як вона, – вважає Ярмак.

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Теги
Війна в Україні Світлана Лобода Ярмак
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