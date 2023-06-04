Неначе вбити людину та відкуплятися: Ярмак розкритикував Лободу за те, що вона ігнорувала війну

Український реп-виконавець Ярмак, який зі зброєю в руках захищає Україну, розкритикував співачку Світлану Лободу за те, що вона ігнорувала війну всі останні дев’ять років, а лише останнім часом почала говорити про трагедії.

Про це він заявив в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Я вважаю, що першочергово це має бути шлях свідомості. Якщо чесно, я бачив деякі вирізки з інтерв’ю Світлани Лободи. І я не бачу абсолютно змінення свідомості у цій особі, особливої зміни. Війна – це трагедія. Але як змінилася саме Світлана Лобода та її весь внутрішній світ за весь цей час? Як на мій погляд, ці зміни – мінімальні, – стверджує Ярмак.

На його думку, Світлана Лобода ігнорувала війну в Україні останні дев’ять років та зробила багато вчинків, що призвели до повномасштабної трагедії.