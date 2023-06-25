Лобода обидела девушку за плакат на своем концерте в Харькове

Певица Светлана Лобода попала в очередной скандал — артистка выступила в Харькове, где обидела девушку за плакат на ее концерте.

Певица решила собрать публику возле зоопарка в Харькове — в своем Instagram она пригласила всех на указанное время. У зоопарка собралась толпа, но далеко не все радостно приняли Светлану в Харькове.

На мероприятие пришла и девушка с плакатом Харків без Лободи. Перфоманс юной харьковчанки заметила и сама артистка, который подошла к девушке и спросила Кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?

Девушка не реагировала на вопросы Лободы, которая пыталась ее переубедить, указывая на радостную толпу.

— Видите, есть завербованные люди, поэтому даже нет смысла обращаться, — добавила Светлана.

Пользователи сети уже отреагировали на поведение артистки в Харькове, оставив комментарии под ее публикациями в Instagram:

Украина без Лободы;

Адекватные украинцы никогда не простят твое подыгрывание российской пропаганде.

Светочка, ты переобуваешься быстрее скорости света.

Возвращайся на болота!

Некоторые пользователи не только критикуют слова Лободы, но и стали на защиту девушки с плакатом.

— Считаешь нормальным унижать девушку, выражающую свою общественную позицию, обращаясь к ней свысока и протягивая к ней свои руки? Не хватает силы спросить, за что тебя хейтят?

Как известно, не все украинцы хорошо относятся к певице в Украине. Скандал Лободы с концертом для Охматдета тому подтверждение. В Osocor Residence Светлана хотела провести концерт, чтобы собрать средства для восстановления ЛОР-отделения Охматдета. Впрочем, в самой больнице о сборе ничего не знали. После негативной реакции общества мероприятие отменили.

Действия артистки критиковали и звезды — Ярмак заявил, что не нужно оправдывать предателей благотворительностью. Сам артист защищает Украину с оружием в руках, и открыл свой сбор средств, чтобы помочь Охматдету.