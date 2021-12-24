Певица Лиза Джентиле обвинила актера Криса Нота в сексуальных домогательствах. Это уже четвертое подобное заявление в сторону звезды Секса в большом городе.

На виртуальной пресс-конференции она впервые публично описала предполагаемое сексуальное насилие, которое произошло в 2002 году.

— Я боялась об этом сказать из-за влияния Криса Нота, а также из-за угроз разрушить мою карьеру. Я говорю сейчас в поддержку трех других женщин, которые мужественно выступили передо мной, — сказала Лиза Джентиле, певица и автор песен.

По словам жертвы, это произошло почти 20 лет назад. В 2002 году актер напросился к ней в квартиру, где бросился целовать ее и трогать грудь. После отказа он разозлился и оскорбил ее, затем заставил молчать, угрожая уничтожить ее карьеру.

Адвокат певицы Глория Оллред заявила, что по законам Нью-Йорка срок преступления уже истек — открыть дело нельзя.

— Мы с Лизой ценим слова поддержки предыдущих обвинителей Криса Нота. Я считаю, что нам должны разрешить открыть дело, чтобы попытаться привлечь Нота к ответственности за то, что он сделал, — сказала Оллред.

Напомним, что актер Крис Нот стал известен благодаря ролям в сериалах Секс в большом городе, а также в И просто так. Сразу после премьеры долгожданного проекта, актера обвинили в изнасиловании три женщины. Случаи происходили в 2004, 2010 и 2015 году.

Сам актер все отрицает и утверждает, что его связи с девушками всегда были по взаимному согласию.

— Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны, — ответил актер на обвинения.

Звезды сериала Секс в большом городе Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис также высказались по поводу секс-скандала вокруг Криса Нота. Они поддержали женщин, которые стали жертвами сексуальных домогательств.