Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Лежачи на ліжку: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

23 Квітня 2022, 09:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эктор Хименес-Браво
Джерело: Ектор Хіменес-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час показав свою кохану.

В Instagram чоловік оприлюднив фото, яке зробив під час відеодзвінка зі своєю обраницею. У кадрі вона зображена лежачи на ліжку. Її обличчя прикриває волосся.

– Сумую. Стосунки на відстані – справжня Україна для багатьох котиків. Орки прокляті, – підписав фото Хіменес-Браво.

Уважні шанувальники зазначили, що дівчина має молодий вигляд, а також додали, що кохання витримає це випробування.

  • Їй максимум 25 років.
  • Молоденька.
  • Кохання все витримає. Якщо воно справжнє.
  • Українські дівчата найкрасивіші у світі.
  • Нічого, невдовзі перемога і буде весілля! Покажете свою красуню. – Пишуть у коментарях Ектора.

Зазначимо, що Хіменес-Браво не дуже любить виносити особисте життя на публіку, тому ім’я своєї обраниці він приховує.

Вперше знімок із коханою Ектор опублікував у лютому на День усіх закоханих. На фото, яке зроблено в затишній атмосфері, вони позують у ванній в халатах, обличчя дівчини закрите телефоном.

Читайте також:
Лежачи на ліжку: Ектор Хіменес-Браво показав кохануЗа українцями ховається весь світ: Ектор Хіменес-Браво приїхав до Києва

Теги
Ектор Хіменес-Браво
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь