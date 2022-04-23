Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час показав свою кохану.

В Instagram чоловік оприлюднив фото, яке зробив під час відеодзвінка зі своєю обраницею. У кадрі вона зображена лежачи на ліжку. Її обличчя прикриває волосся.

– Сумую. Стосунки на відстані – справжня Україна для багатьох котиків. Орки прокляті, – підписав фото Хіменес-Браво.

Уважні шанувальники зазначили, що дівчина має молодий вигляд, а також додали, що кохання витримає це випробування.

Їй максимум 25 років.

Молоденька.

Кохання все витримає. Якщо воно справжнє.

Українські дівчата найкрасивіші у світі.

Нічого, невдовзі перемога і буде весілля! Покажете свою красуню. – Пишуть у коментарях Ектора.

Зазначимо, що Хіменес-Браво не дуже любить виносити особисте життя на публіку, тому ім’я своєї обраниці він приховує.

Вперше знімок із коханою Ектор опублікував у лютому на День усіх закоханих. На фото, яке зроблено в затишній атмосфері, вони позують у ванній в халатах, обличчя дівчини закрите телефоном.