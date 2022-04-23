Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время показал свою возлюбленную.

В Instagram мужчина обнародовал фото, которое сделал во время видеоозвонка со свей избранницей. В кадре она запечатлена лежа на постели. Ее лицо прикрывают волосы.

— Скучаю. Отношения на расстоянии – настоящее Украины для многих котиков. Орки проклятые, – подписал фото Хименес-Браво.

Внимательные поклонники отметили, что девушка выглядит молодо, а также добавили, что любовь выдержит это испытание.

Ей максимум 25 лет.

Молоденькая.

Любовь все выдержит. Если оно настоящее.

Украинские девушки самые красивые в мире.

Ничего, скоро победа и будет свадьба! Покажете свою красавицу. — Пишут в комментариях Эктора.

Отметим, что Хименес-Браво не особо любит выносить личную жизнь на публику, поэтому имя своей избранницы он скрывает.

Впервые снимок с возлюбленной Эктор опубликовал в феврале на День всех влюбленных. На фото, которое сделано в уютной атмосфере, они позируют в ванной в халатах, лицо девушки закрыто телефоном.