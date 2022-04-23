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Лежа на кровати: Эктор Хименес-Браво показал возлюбленную

23 апреля 2022, 09:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Эктор Хименес-Браво
Источник: Эктор Хименес-Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время показал свою возлюбленную.

В Instagram мужчина обнародовал фото, которое сделал во время видеоозвонка со свей избранницей. В кадре она запечатлена лежа на постели. Ее лицо прикрывают волосы.

— Скучаю. Отношения на расстоянии – настоящее Украины для многих котиков. Орки проклятые, – подписал фото Хименес-Браво.

Внимательные поклонники отметили, что девушка выглядит молодо, а также добавили, что любовь выдержит это испытание.

  • Ей максимум 25 лет.
  • Молоденькая.
  • Любовь все выдержит. Если оно настоящее.
  • Украинские девушки самые красивые в мире.
  • Ничего, скоро победа и будет свадьба! Покажете свою красавицу. — Пишут в комментариях Эктора.

Отметим, что Хименес-Браво не особо любит выносить личную жизнь на публику, поэтому имя своей избранницы он скрывает.

Впервые снимок с возлюбленной Эктор опубликовал в феврале на День всех влюбленных. На фото, которое сделано в уютной атмосфере, они позируют в ванной в халатах, лицо девушки закрыто телефоном.

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Эктор Хименес-Браво
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