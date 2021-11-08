Українській телеведучій Нового каналу Лесі Нікітюк трапився шматочок скла у їжі київського ресторану Шампанела. Зірка заявила, що власникам закладу “потрібно навести лад”.

Про цей неприємний випадок Леся розповіла в Instagram.

– Думаєте, це діамант? Ні, це шматок скла в гарбузовому супі, який я замовила у ресторані. Думаю, власників закладу зацікавить ця сторіз! – поділилася з шанувальниками Нікітюк.

Також телеведуча додала, що із цим треба щось робити. Такий шматок скла може негативно позначитися на здоров’ї людини, особливо якщо його проковтнути. Подібні випадки неприпустимі у закладах громадського харчування.

– Я, звичайно, не ревізор, але звертаюся до власників кафе, яке розташоване через дорогу від мене, що потрібно навести лад у закладі, або я прийду і наведу, – звернулася Леся до підписників.

Нагадаємо, що знаменитість вже мала неприємний інцидент з їжею в закладах. Леся зламала передній зуб під час вечері, коли відпочивала в одному з барів столиці. Це трапилося саме під час поїдання раків, і на ролику видно, що відколовся лише маленький шматочок зуба. Нікітюк порівняла себе з телеведучою Марічкою Падалко, оскільки одного разу під час прямого ефіру в неї випав зуб.